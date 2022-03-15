Сотрудникам "Роснефти" обещают отгул за участие в "патриотическом мероприятии" в Лужниках 18 марта

Сотрудники государственной корпорации "Роснефть" получили приглашения на участие в "патриотическом мероприятии", которое должно пройти на московском стадионе "Лужники" 18 марта, пишет Telegram-канал "Можем объяснить".

Обычно на протяжении последних 8 лет 18 марта в спорткомплексе проходит провластный митинг-концерт "Крымская весна".

"Приглашаем Всех на Патриотическое мероприятие 18 марта ориентировочно с 15.00-18.00, стадион Лужники. Программа мероприятия не уточняется. Предоставляется отгул на вторую половину дня", — указано в рассылке, которую получили работники "Роснефти".

"Коммерсант" пишет, что в нынешнем концерте, как и годом ранее, может принять участие Владимир Путин.

Отметим, что на 18 марта в ряде российских городов должны пройти мероприятия, которые в нынешнем году, судя по афишам в соцсетях, будут связаны со "специальной военной операцией" на Украине.