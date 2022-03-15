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Новости 13:55

"Нет, это не цензура": Глава СПЧ об уголовном сроке до 15 лет за фейки о "спецоперации"

фото ЗакС политика "Нет, это не цензура": Глава СПЧ об уголовном сроке до 15 лет за фейки о "спецоперации"

Руководитель президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев не видит цензуры в законе об уголовной ответственности за недостоверные новости о "специальной военной операции" и дискредитации российской армии. Мнением на сей счёт он поделился в эфире "России 24".

"Нет, это не цензура. Никто же не запрещает высказывать своё мнение. Уточню — в разумных пределах высказывать свое мнение", — полагает глава СПЧ.

Фадеев уточнил, что большая часть фейков, по его мнению, поступает с некой "той стороны", а принятие "отрезвляющего" закона направлено на просвещение граждан о реальном ходе событий.

Напомним, согласно новым коррективам, внесённым в уголовный и административный кодексы, за распространение заведомо недостоверной информации о российских военных грозит до 15 лет тюрьмы, а за дискредитацию армии России — до 5 лет. Подробнее о новых нормах — в материале ЗАКС.Ру.


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