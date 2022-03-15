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Новости 16:27

"Ашан" и "Данон" останутся в России

фото ЗакС политика "Ашан" и "Данон" останутся в России

Французские компании, такие как "Ашан", "Данон", "Декатлон", "Леруа Мерлен" не станут покидать Россию, сообщило 15 марта РИА "Новости". Агентство сослалось на заявление главы Союза французских предпринимателей Жоффруа Ру де Безье.

По словам де Безье, всего во французских компаниях на территории России трудятся около 160 тысяч человек. В своей речи он отметил, что работодатели ответственны перед сотрудниками и должны обеспечить им выплату зарплат и поддержку. Также де Безье отметил, что возглавляемый им Союз следует рекомендациям правительства Франции, а последнее до сих пор не требовало от предпринимателей ухода с российского рынка.

На волне санкций против России иностранные компании стали приостанавливать свою работу в стране. Накануне закрылись 850 ресторанов McDonald's, ранее о приостановке объявили IKEA, Heineken, Starbucks, Apple, Micrisift и другие фирмы.

Фото: страница «Ашан» во «ВКонтакте»


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