СК Москвы зарегистрировал материал по сотруднице "Первого канала" Овсянниковой

Главное следственное управление СК по Москве зарегистрировало материалы в отношении сотрудницы "Первого канала" Марины Овсянниковой, сообщил в своем Telegram-канала правозащитник Павел Чиков со ссылкой на адвоката Даниила Бермана. Чиков подчеркнул, что пока речь идет о материале, а не уголовном деле.

Овсянникову в СК по Москве еще не привезли, написал правозащитник. Он добавил, что документы по мере пресечения журналистке в Басманный суд не поступило.

Напомним, вечером 14 марта Овсянникова с пацифистским плакатом выбежала в студию во время прямого эфира новостей. По информации СМИ, после этого ее задержали правоохранительные органы. До сих пор точно неизвестно, где находится журналистка.

Утром 15 марта ТАСС со ссылкой на источник рассказал, что СК начал доследственную проверку по ситуации. Какую именно статью ей вменяют, не сообщалось.

София Саттарова