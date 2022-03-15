ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:37

СК Москвы зарегистрировал материал по сотруднице "Первого канала" Овсянниковой

фото ЗакС политика СК Москвы зарегистрировал материал по сотруднице "Первого канала" Овсянниковой

Главное следственное управление СК по Москве зарегистрировало материалы в отношении сотрудницы "Первого канала" Марины Овсянниковой, сообщил в своем Telegram-канала правозащитник Павел Чиков со ссылкой на адвоката Даниила Бермана. Чиков подчеркнул, что пока речь идет о материале, а не уголовном деле. 

Овсянникову в СК по Москве еще не привезли, написал правозащитник. Он добавил, что документы по мере пресечения журналистке в Басманный суд не поступило.

Напомним, вечером 14 марта Овсянникова с пацифистским плакатом выбежала в студию во время прямого эфира новостей. По информации СМИ, после этого ее задержали правоохранительные органы. До сих пор точно неизвестно, где находится журналистка.

Утром 15 марта ТАСС со ссылкой на источник рассказал, что СК начал доследственную проверку по ситуации. Какую именно статью ей вменяют, не сообщалось. 

София Саттарова


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости15 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама