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Новости 10:42

СК начал доследственную проверку в отношении сотрудницы Первого канала, выбежавшей в эфир с плакатом

фото ЗакС политика СК начал доследственную проверку в отношении сотрудницы Первого канала, выбежавшей в эфир с плакатом

СК РФ приступил к доследственной проверке сотрудницы Первого канала Марины Овсянниковой, вышедшей в прямой эфир с пацифистским плакатом, информирует ТАСС, ссылаясь на источник.

По сведениям Baza, к делу подключился дознаватель Останкинского ОВД, который может проводить проверку по статьям 144-145 УПК РФ: это говорит о вероятном возбуждении в отношении девушки уголовного дела.

Согласно ст. 145 УПК, следователь принимает решение в возбуждении уголовного дела либо его отказе.

Ранее сообщалось, что Овсянниковой может грозить административное дело о дискредитации российской армии (ст. 20.3.3 КоАП).

Отметим, что адвокаты по-прежнему не могут найти Овсянникову: связь с ней отсутствует уже более 12 часов.

Девушка ворвалась в прямой эфир Первого канала с пацифистским плакатом днём ранее, 14 марта. За спиной у ведущей Екатерины Андреевой ей удалось простоять менее 30 секунд. Перед своим "демаршем" она записала видеообращение, в котором рассказала о своём отношении к "специальной военной операции" РФ на Украине.


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