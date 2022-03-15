СМИ: Овсянникову судят по административной статье о несогласованной акции

В Останкинском районном суде началось заседание в отношении сотрудницы "Первого канала" Марины Овсянниковой, сообщила "Новая газета" со ссылкой на пресс-службу суда. Издание уточнило, что девушку привлекают по административной статье об организации несогласованного публичного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).

Ранее правозащитник Павел Чиков сообщил, что Главное следственное управление СК по Москве зарегистрировало материалы в отношении журналистки. Ее ожидали в Басманном суде.

Овсянникова 14 марта в прямом эфире новостей "Первого канала" вышла в студию с пацифистским плакатом. После этого ее задержали, писали СМИ. Ранее о ее местонахождении публично не сообщалось.

София Саттарова