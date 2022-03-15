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Новости 16:47

СМИ: Овсянникову судят по административной статье о несогласованной акции

фото ЗакС политика СМИ: Овсянникову судят по административной статье о несогласованной акции

В Останкинском районном суде началось заседание в отношении сотрудницы "Первого канала" Марины Овсянниковой, сообщила "Новая газета" со ссылкой на пресс-службу суда. Издание уточнило, что девушку привлекают по административной статье об организации несогласованного публичного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). 

Ранее правозащитник Павел Чиков сообщил, что Главное следственное управление СК по Москве зарегистрировало материалы в отношении журналистки. Ее ожидали в Басманном суде. 

Овсянникова 14 марта в прямом эфире новостей "Первого канала" вышла в студию с пацифистским плакатом. После этого ее задержали, писали СМИ. Ранее о ее местонахождении публично не сообщалось. 

София Саттарова


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