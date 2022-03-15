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Новости 16:51

Зимний дворец Петра I вновь откроется для посетителей

фото ЗакС политика Зимний дворец Петра I вновь откроется для посетителей

В Петербурге возобновляет свою работу для посетителей Зимний дворец Петра I, сообщила 15 марта пресс-служба Эрмитажа. Музей откроется с 19 марта.

"В год празднования 350-летия со дня рождения Петра Великого приглашаем всех познакомиться с уникальным архитектурно-мемориальным памятником — первой официальной резиденцией императора в Петербурге", — заявили в музее.

Как уточнили в Эрмитаже, для посетителей будут доступны парадный двор с галереей, погреба и личные комнаты первого российского императора, в которых воссоздана типичная для начала XVIII века обстановка. Среди прочих экспонатов имеются и личные вещи Петра I, а в бывшей Кордегардии представлена "Восковая персона" — точное скульптурное изображение царя, выполненное после его смерти придворным мастером Карлом Растрелли.

Посетить Зимний дворец Петра I можно лишь в составе экскурсионных групп по сеансам, отметили в музее. Продолжительность экскурсии составляет один час.

Ранее стало известно об очередном смягчении антиковидных мер в Петербурге. Начиная с 18 марта в городе разрешат ночную работу барам, ресторанам и заведениям досуга.

Фото: pixabay


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