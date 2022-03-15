ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:13

VK допустила возможность технического дефолта

фото ЗакС политика VK допустила возможность технического дефолта

Российская компания VK, владеющая соцсетями "ВКонтакте" и "Одноклассники", известила 15 марта о возможности не выполнить свои обязательства по облигациям, размещенным на Лондонской фондовой бирже. Это произойдет, если держатели бумаг потребуют их досрочного погашения, уточнили в компании.

Согласно данным VK, речь идет об облигациях общей стоимостью 400 миллионов долларов, размещенных под 1,625 % с погашением в 2025 году. При этом компания оценивает принадлежащие ей денежные средства и их эквиваленты в 190 миллионов долларов, из которых 140 миллионов хранится в иностранной валюте (причем 80 миллионов долларов из них находятся за рубежом).

"Компания намерена как можно скорее начать переговоры со всеми держателями облигаций для обсуждения возможных альтернатив реализации держателями облигаций права предъявления к погашению и приветствует контакты с их стороны", — гласит сообщение VK.

Ранее стало известно о планах "ВКонтакте" учредить общественный совет по поддержке малого и среднего предпринимательства. Обратиться за помощью сможет любой желающий предприниматель, сообщили в компании.

Фото: pixabay


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости15 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама