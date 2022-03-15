VK допустила возможность технического дефолта

Российская компания VK, владеющая соцсетями "ВКонтакте" и "Одноклассники", известила 15 марта о возможности не выполнить свои обязательства по облигациям, размещенным на Лондонской фондовой бирже. Это произойдет, если держатели бумаг потребуют их досрочного погашения, уточнили в компании.

Согласно данным VK, речь идет об облигациях общей стоимостью 400 миллионов долларов, размещенных под 1,625 % с погашением в 2025 году. При этом компания оценивает принадлежащие ей денежные средства и их эквиваленты в 190 миллионов долларов, из которых 140 миллионов хранится в иностранной валюте (причем 80 миллионов долларов из них находятся за рубежом).

"Компания намерена как можно скорее начать переговоры со всеми держателями облигаций для обсуждения возможных альтернатив реализации держателями облигаций права предъявления к погашению и приветствует контакты с их стороны", — гласит сообщение VK.

Ранее стало известно о планах "ВКонтакте" учредить общественный совет по поддержке малого и среднего предпринимательства. Обратиться за помощью сможет любой желающий предприниматель, сообщили в компании.

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