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Новости 17:51

Генпрокуратура проверит сообщения о росте цен на сахар

фото ЗакС политика Генпрокуратура проверит сообщения о росте цен на сахар

Генеральная прокуратура уведомила 15 марта о проверках сообщений, касающихся роста цен на сахар. Как уточнили в надзорном ведомстве, экспертная группа по выявлению и пресечению деятельности картелей получила информацию о подорожании сахара "в связи с приостановкой его отгрузки рядом хозяйствующих субъектов".

После этого прокуроры 26 регионов получили распоряжения о проверке законности действий таких предприятий. В случае выявления нарушений надзорное ведомство грозит бизнесу "полным комплексом мер прокурорского реагирования" для воспрепятствования искусственному дефициту и "необоснованному" завышению цен.

В начале марта появились сообщения о том, что торговые сети ограничивают продажу товаров в одни руки. Ретейлеры объясняли такое решение стремлением исключить "ускоренное выбывание этих товаров".


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