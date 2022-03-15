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Новости 19:19

Смольный хочет потратить на "Фестиваль света" в 2022 году 78 млн рублей

фото ЗакС политика Смольный хочет потратить на "Фестиваль света" в 2022 году 78 млн рублей

Комитет по развитию туризма Петербурга 15 марта объявил аукционы на организацию светового шоу в 2022 году, следует из данных сайта госзакупок. Ведомство назначило два конкурса на общую сумму более 78 млн рублей.

Согласно материалам закупок, комитет хочет организовать мероприятие в честь становления Российского Государства и празднования 350-летия со дня рождения Петра I. В первой закупке сказано, что программа должна включать в себя мультимедийную и пиротехническую части. В первой части комитет ожидает не менее трех 3D роликов "с элементами интерактивной и генеративной графики", а также с музыкальным сопровождением. Во второй части должно быть не менее восьми "пиротехнических спектаклей" длительностью не менее четырех минут. Комитет желает увидеть не меньше 100 залпов под музыкальное сопровождение, следует из документации. 

Во второй закупке речь идет тоже о мультимедийной программе с 3D-роликами под музыкальное сопровождение. Еще комитет заказывает выступление артистов с огненным шоу и художников, работающих в жанре VR и/или "поп-арт". Также исполнитель должен будет заняться информационным продвижением мероприятия и снимать все на фото и видео. 

Напомним, в Петербурге ежегодно проходит "Фестиваль света", который организует комитет по туризму для развития событийного туризма. Ведомство всегда проводит две закупки. В 2021 году мероприятие посвятили подвигам Александра Невского и потратили на это 75,8 млн рублей.  

 


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