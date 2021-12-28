Дорогой князь

бюст Александра Невского в Великом Новгороде

Более 170 млн рублей за год потратили в Петербурге на мероприятия в честь 800-летия Александра Невского. Во славу великого князя первые лица города совершали деловые командировки, православные организации осваивали субсидии, а простой народ бесплатно получал билеты на концерт шансонье-единоросса.

Спасибо Михаилу Ивановичу

В главном концертном зале Петербурга БКЗ "Октябрьский" 16 декабря состоялся необычный концерт. Звезда радио "Шансон", а с недавних пор депутат Госдумы от "Единой России" Денис Майданов выступал в честь 800-летия святого благоверного князя Александра Невского. Попасть на этот праздник мог не каждый желающий. Пригласительные билеты выдавали только бюджетникам из Петродворцового района. Хотя ярые фанаты Майданова могли найти возможность проникнуть на мероприятие — некоторые счастливые обладатели приглашений предпочли продать их на Avito.

Распространяла билеты администрация Петродворцового района. Помогал ей, видимо, депутат от этого района, председатель бюджетно-финансового комитета ЗакСа Михаил Барышников. Во всяком случае, Майданов просил зал поаплодировать Михаилу Ивановичу, а в официальной группе поселка Стрельна депутата поблагодарили за организацию этого мероприятия.

Билеты на концерт в честь святого благоверного князя районная администрация выкупила за счет бюджета Петербурга. Городской казне это обошлось в 6,18 млн рублей. Из текста контракта, заключенного с БКЗ "Октябрьский", следует, что "Я буду знать, что ты любишь меня", "Территория сердца" и другие хиты исполнялись не просто в честь древнерусского князя, как говорилось на афише, а в память о перенесении его мощей в Петербург. Всего закупили 2790 билетов при вместимости зала в 3 727 мест. Стоимость приглашений в зависимости от ряда оценили от 1400 до 3800 рублей. Так город закрывал год 800-летия Александра Невского.

Многочисленные мероприятия в честь юбилея князя организовывали власти всех уровней: от администрации губернатора до муниципалов. Помимо концертов, проводили праздники, выставки, экскурсии, конференции, издавали книги, брошюры и мерч. ЗАКС.Ру попробовал подсчитать общий объем выданных субсидий и заключенных госконтрактов, так или иначе связанных с именем князя-юбиляра. Сумма перевалила за 172,6 млн рублей. Удалось обнаружить явно не всё. В частности, остаются вопросы к поездке губернатора Александра Беглова и спикера Заксобрания Александра Бельского в Сербию. Первые лица города открывали в Белграде бюст Александра Невского. Судя по сайту госзакупок, вся командировка обошлась в 1,8 млн рублей. Непосредственно церемония открытия памятника — в 33,7 тысяч. Изготовление бюста в эту сумму не входит. Его городу передал патриотический проект "Аллея российской славы" предпринимателя Михаила Сердюкова. Не учтен в госконтракте и перелет делегатов из Петербурга на бизнес-джете Embraer Legacy 600. По оценке "Новой газеты", такой полет мог обойтись примерно в 30 тысяч евро. Издание направило запрос в Смольный с просьбой дать информацию об источниках финансирования командировки, однако ответа в установленный срок не пришло. Никаких публичных объяснений или опровержений публикации "Новой газеты" глава города тоже не давал.

"Арт-житие" и световое шоу

Основательные траты пришлись на световое шоу 6 декабря. Традиционное для Петербурга мероприятие в этом году было посвящено подвигам Александра Невского. На сайте госзакупок можно найти два контракта на проведение Фестиваля света. Оба заключены с общественной организацией поддержки социально значимых проектов "Альтернатива". Один — на 39,5 млн, другой — на 36,3 млн рублей.

Изображения княжеской дружины и псов-рыцарей во время светового представления транслировали прямо на стене Петропавловской крепости. Инсталляция растянулась более чем на 1 км. Вообще, на четвертый квартал года пришлись самые основные и дорогостоящие мероприятия в честь 800-летия князя. Хотя родился он совсем в другое время года.

Историк и государственный деятель XVIII века Василий Татищев установил, что Александр Невский появился на свет 30 мая 1220 года. Эта дата указана в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, Энциклопедии Кольера и Большой биографической энциклопедии. Однако позже советский историк Владимир Кучин раскритиковал методологию Татищева и доказал, что князь родился 13 мая 1221 года.

У губернатора Беглова, похоже, на этот счет есть собственная теория. В одном из выпусков программы "Губернаторский эфир" на радио "Россия" он назвал днем рождения Александра 6 декабря. К этой дате и приурочили световое шоу. Позже на сайте радиостанции разместили запись эфира Беглова с вырезанной фразой о дне рождения. На самом деле, 6 декабря — действительно памятная дата. Но связана она с годовщиной похорон Невского во Владимире.

Непосредственно 13 мая никаких крупных мероприятий в Петербурге не было. Да и вообще месяц был не очень богат на памятные события. В Мариинском театре в рамках пасхального концерта состоялась премьера "арт-жития" "Александр — мудрая сила России". На его проведение православный благотворительный фонд "Отечество. Культура. Безопасность" получил субсидию в 637 тысяч рублей.

Ежегодный фестиваль реконструкторов "Кубок Александра Невского" состоялся в Любашинском саду. Его традиционно приурочивают ко Дню города. Совместными усилиями праздник организовали муниципалитет "Финляндский округ" и подростково-молодежный центр "Калининский". Каждый из них заключил по контракту с разными исполнителями. Причем "Калининский" — непосредственно в день проведения мероприятия. В общей сложности на фестиваль потратили чуть больше 1 млн рублей.

Центральным событием празднования 800-летия Александра Невского в Петербурге стал крестный ход с мощами князя. Он проходит ежегодно 12 сентября. Из-за пандемии мероприятие пришлось провести в усеченном формате — по небольшому маршруту и всего с тысячей участников. Однако в юбилейный год денег на крестный ход все равно не жалели. В 2019-м на его организацию выделили 2,2 млн рублей, в 2020-м — 3,1 млн, хотя потом мероприятие и отменили из-за коронавируса. В 2021 году контракт заключили уже на 12 млн. На этот раз исполнитель, помимо прочего, был обязан организовать прямую трансляцию торжества, чтобы наблюдать за ним могли все, кому не удалось туда попасть. Контрактом были предусмотрены большая концертная программа, прохождение роты почетного караула и чествование кавалеров ордена Александра Невского.

Самыми именитыми гостями крестного хода стали патриарх Кирилл и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Поначалу ожидали президента Владимира Путина, но он не приехал. Впрочем, вся политическая элита региона все равно собралась. Православные депутаты и чиновники сентябрьские крестные ходы стараются не пропускать. Начиная с 2013 года, когда возобновили традицию проведения торжеств, это важная дата в календаре региональных руководителей.

"Искусный дипломат и стратег"

Впервые мероприятие в честь перенесения мощей Александра Невского организовала императрица Елизавета Петровна в 1743 году. В эпоху правления ее отца Петра I новгородский князь Александр превратился в главного исторического героя. Царь-реформатор воевал со шведами, и Невская битва в устье реки Ижоры 1240 года стала очень популярным сюжетом, мифом о славных победных традициях. Дата перезахоронения Невского в Петербурге была выбрана неслучайно. 12 сентября — день подписания Ништадтского мирного договора, ознаменовавшего победу Российской империи в Северной войне. Мощи князя перенесли в молодую столицу в 1724 году, через три года после заключения мира со шведами.

Если для жителей эпохи Петра Александр Невский ассоциировался в первую очередь с Невской битвой, то во второй половине 1930-х годов советскому обществу активно напоминали о его борьбе с Тевтонским орденом. Главным предполагаемым противником в те годы была нацистская Германия — воспоминания о событиях XII века снова оказались кстати для государства. В 1938 году Сергей Эйзенштейн снял фильм "Александр Невский", посвященный разгрому крестоносцев на Чудском озере.

Историки по-разному оценивают значимость Невской битвы и Ледового побоища. Одни считают их масштабными сражениями, победы в которых помогли сохранить культурные традиции новгородцев и остановить экспансию Запада, воспользовавшегося ослаблением Руси после начала татаро-монгольского нашествия. Другие называют Невскую битвы локальным пограничным конфликтом, которых в то время было много. Ссылаются, в частности, на новгородскую летопись, согласно которой на Ижоре погибло не более 20 воинов Александра. Спорят и о величии битвы на Чудском озере. Некоторые исследователи считают ее не столь значимым эпизодом борьбы за сферы влияния в Прибалтике, как состоявшееся за несколько лет до этого сражение Ордена меченосцев и его союзников, в том числе псковичей, с литовцами, а также последующее после Ледового побоища взятие новгородцами Дерпта.

Организаторы торжественных мероприятий в честь Александра Невского транслировали только версию о чрезвычайной важности обоих триумфов. Сомневающихся в их величии громили аргументами. В том числе на сайте, созданном специально к 800-летию князя культурно-просветительским центром "Образ будущего". Центр получил субсидию от комитета по культуре в размере 2,8 млн рублей. На сайте разместили несколько интервью с историками, которые объясняли, где правда, а где миф, и рассуждали о важности побед святого князя.

"Упорное сокращение исторического масштаба этих битв — довольно длительная тенденция в историографии, зарубежной и нашей. Но — неадекватная, источники говорят, что битвы были крупными и по количеству сражающихся, и по своему значению", - отвечает историк Дмитрий Володихин на вопрос о "нападках на князя".

На издание книги Володихина "Александр Невский: воин, государь, святой" комитет по печати выделил 1,313 млн рублей. Субсидию получила православная организация "Александро-Невское братство". Еще пару грантов выделил ей комитет по культуре: 401 тысячу на проведение историко-патриотического фестиваля "Сыны России" и 599 тысяч на организацию фестиваля "Александро-Невский хоровой собор".

Председатель правления "Александро-Невского братства" епископ Кронштадтский Назарий, будучи сопредседателем петербургского оргкомитета празднования юбилея святого князя, активно принимал участие и в иных мероприятиях. Например, с его молитвы началось "ток-шоу" "Александр Невский — небесный покровитель Санкт-Петербурга". Его транслировали на все том же сайте, созданном центром "Образ будущего". Одной из главных тем "ток-шоу" стало взаимоотношение Александра Невского с ордынцами.

Невский, в отличие от его современника Даниила Галицкого, не сопротивлялся татарам и не искал для этого союзников на Западе. Он был в хороших отношением и с ханом Батыем, и с его преемником ханом Берке, получил от Орды ярлык на великое княжение во Владимире и оказывал татарам всяческие услуги.

"В это непростое время он превратил страну из данника в значимого политического партнера Монгольской империи. Князь умело вел политические игры, сумев отгородить Русь от произвола монголо-татар", - говорится в одном из видеороликов, который распространяли в соцсетях правительства Петербурга.

Новгородская республика так и не была захвачена ордынской армией. Однако при посредничестве Александра татаро-монгольская власть взяла Новгород под свой контроль и стала взимать дань. Церковное руководство от выплат освободили, а вот на городскую бедноту и крестьянство новые порядки упали всей тяжестью. Несколько городов взбунтовались против татарских численников, проводивших предварительную перепись населения. Александр активно участвовал в подавлении бунтов.

Дискуссий по поводу неоднозначности личности Невского на организованных при поддержке Смольного мероприятиях практически не было. Эксперты в один голос утверждали, что другого пути, кроме дружбы со слишком сильными ордынскими ханами, у князя не было, а воевать нужно было с Западом, поскольку он больше угрожал национальному укладу и православной вере. Некоторые старались провести параллели с настоящим временем. Во время "ток-шоу" "Александр Невский — небесный покровитель Санкт-Петербурга" православный философ и историк Юрий Соколов заявил, что перенаселенной Западной Европе нужны были новые земли, в то время как татарам — только деньги.

"На самом деле, монголу Русь не нужна была, ему нужна была степь. А вот немцам… То есть Западной Европе с ее перенаселенностью, с теми проблемами, которые были порождены майоратом и прочими прелестями феодализма, им необходимы были земли. И мы были той жертвой, которая должна была удовлетворить аппетиты Европы. Это могло произойти, это легко могло произойти… Вот здесь бы и было бы то, что произошло в XVI-XVII веках в Северной Америке. Нас бы просто уничтожили, как аборигенов. И здесь бы уже давно говорили на других языках, не было бы русского государства, не было бы феномена русской культуры и прекратилась бы традиция эллинизма в мировой культуре. И это все не случилось, потому что князь Александр вот в этот момент исторической амбивалентности сделал правильный выбор. А теперь проходит время и мы с вами в XXI веке, а ситуация не изменилась. Все то же самое осталось, несмотря на все наши иллюзии, которые мы испытывали искренне. Вот поэтому князь Александр так актуален сегодня", - сказал Соколов.

Священнослужители и чиновники уже подвели итоги юбилейного года. Решили, что сила духа, которую вселил Александр Невский, позволила провести мероприятия успешно и в полном объеме. Однако на этом торжества не заканчиваются. На начало 2022 года запланировано просветительское мероприятие "Александровский стяг". В госконтракте на 923,2 тысячи рублей уточняется, что на мероприятии должен выступить творческий коллектив "по тематике эпохи и деятельности свт. блгв. кн. Александра Невского". А в 2024 году город ждет новый юбилей — 300 лет со дня перенесения мощей святого благоверного князя в Петербург. В оргкомитете уже заявляли о намерении встретить круглую дату достойно.

Сергей Еремеев