РБК: "Яндекс" намерен продать сервисы "Новости" и "Дзен"

Российская IT-компания "Яндекс" планирует продать свои сервисы "Яндекс.Новости" и "Яндекс.Дзен", сообщил 15 марта РБК со ссылкой на свои источники. Как объяснил один из собеседников издания, компания решил "сконцентрироваться на развитии поиска, технологий и городских сервисов" в условиях новой экономической ситуации.

Как уточняет РБК, переговоры о продаже сервисов ведутся с несколькими потенциальными покупателями, но "ключевой интересант — холдинг VK". По словам одного из собеседников издания, переговоры с VK идут с конца 2021 года.

Другой источник утверждает, что идея проститься с "Дзеном" и "Новостями" появилась у руководства "Яндекса" еще четыре-пять лет назад, а прошлой осенью к ней "вернулись вновь". При этом стремление продать "Дзен" он объясняет несовпадением интересов компании и логикой развития платформы. Что же до "Новостей", то они якобы вызывают "много критики со всех сторон".

Сегодня же стало известно о возможности дефолта VK, если держатели облигаций компании потребуют их досрочного погашения. Как уточнили в холдинге, речь идет о ценных бумагах общей стоимостью 400 миллионов долларов.