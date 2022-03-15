Абрамович и Эрнст пополнили санкционный список Евросоюза

Европейский союз ввел 15 марта очередной, четвертый по счету, пакет антироссийских санкций. Новые меры запрещают ввозить в Россию автомобили дороже 50 тысяч евро, экспорт ряда предметов роскоши и торговлю железом и сталью.

Кроме того, санкции коснулись непосредственно ряда российских компаний, а вместе с ними отечественных бизнесменов и медиаперсон. Так, ограничения коснулись "Рособоронэкспорта", "Уралвагонзавода", "Роснефти", "Транснефти", "Газпром-нефти", "Ростеха", КамАЗа и других предприятий.

В черном списке оказались предприниматель Роман Абрамович, глава Первого канала Константин Эрнст, журналист Артем Шейнин, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и назначенный сегодня гендиректором "Яндекса" Тигран Худавердян. Как отмечается, всего "персональный список" насчитывает девять юридических и 15 физических лиц.

Ранее российский МИД объявил о введении санкций против руководства США, включая президента этой страны Джо Байдена.

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