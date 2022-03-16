ЗакС принял за основу "антикризисный пакет" в поддержку научных исследований

В Петербурге с 2023 года введут инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль для предприятий обрабатывающей промышленности. Он будет распространяться только на компании, которые вкладывают средства в научные исследования и опытно-конструкторские разработки (НИОКР).

Соответствующий законопроект Заксобрание единогласно приняло за основу на заседании 16 марта. Документ внес губернатор Александр Беглов. Его представитель в городском парламенте Константин Сухенко сообщил, что "налоговый кэшбек" будет действовать до 2027 года. Максимальный размер вычета может составить до 90%.

По словам Сухенко, норма введена в рамках стратегии развития Петербурга до 2035 года и в то же время стала ответом на санкции, которые мировая общественность ввела в отношении России.

Представители фракции "Яблоко" спросили, какие еще антисанкционные нормы поддержки бизнеса и граждан готовит Смольный. Сухенко прямого ответа не дал, заметив, что над этим действует рабочая группа при городском правительстве.

- Работа, о которой вы хотите знать, она начата и ведется. Но перед вами не тот человек, который знает ответы на любые вопросы. Я выполняю поручения, которые мне даны, - объяснил представитель губернатора.

Представитель КПРФ Александр Рассудов заявил, что необходимо не просто поддерживать НИОКР с помощью налоговых вычетов, но и создавать научные институты, а также стараться вернуть молодых специалистов, "которые разъехались по всему миру".

Сергей Еремеев