После акции Марины Овсянниковой эфиры Первого канала стали выходить с задержкой

После пацифистского демарша Марины Овсянниковой новостные эфиры и программа "Время" на Первом канале стали идти с 30-60 секундной задержкой, поделился знакомый с ситуацией источник журналистки Фариды Рустамовой, о чём она сообщает у себя в Telegram-канале.

Саму Овсянникову, с которой почти сутки не было связи после задержания, накануне, 15 марта, оштрафовали на 30 тысяч рублей, признав её виновной в организации несогласованной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).

Журналистка выбежала в прямой эфир Первого канала во время прямого эфира вечером 14 марта. В руках у неё был пацифистский плакат. Перед этим Овсянникова записала видеообращение, в котором поделилась своим мнением о "специальной военной операции" на Украине.

15 марта Baza писала, что именно видеозапись стала причиной последовавшего за этим заседания Останкинского суда Москвы. Позже издание добавило со ссылкой на собственные источники, что "административное дело Овсянниковой — лишь начало" и ей могут вменить также публичное распространение заведомо ложной информации о вооруженных силах РФ (ст. 207.3 УК РФ).