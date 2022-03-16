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Новости 14:03

В Москве киоски отказались продавать свежий номер "Новой газеты" с фотографией акции на Первом канале

фото ЗакС политика В Москве киоски отказались продавать свежий номер "Новой газеты" с фотографией акции на Первом канале

В Москве киоски, реализующие продажи печатной прессы, отказались продавать свежий тираж "Новой газеты" с титульной страницей, на которой изображена фотография с перфомансом журналистки Марины Овсянниковой на Первом канале.

"Это плата за честную обложку с плакатом против *сами знаете чего* в эфире Первого канала. Никакого официального запрета нет. Это "инициатива на местах". Распространители вернут тираж в редакцию", - пишет "Новая" у себя в Telegram-канале.

Журналисты предлагают москвичам, читающим газету, лично приехать в редакцию и в очном порядке купить свежий экземпляр.

Напомним, Марина Овсянникова ворвалась в прямой эфир Первого канала вечером 14 марта. В руках у неё был пацифистский плакат. Перед этим Овсянникова записала видеообращение, в котором поделилась своим мнением о "специальной военной операции" на Украине.


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