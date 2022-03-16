Судья не дала Резнику высказаться о спецоперации на Украине

В начале заседания Октябрьского районного суда по делу экс-депутата Максима Резника 16 марта судья поинтересовалась у обвиняемого, есть ли у него какие-то ходатайства. Бывший парламентарий ответил, что хотел бы сказать несколько слов о своём процессе. Резник заявил, что его дело нельзя рассматривать в отрыве от происходящего в мире. По его мнению, сейчас все остальное, кроме событий на Украине, имеет мало смысла.

⁃ Мы все тратим время в такой трудный момент на какую-то ерунду, на то, чтобы выполнять "хотелки" каких-то больших начальников…, - сказал Резник.

Судья Елена Сергеева прервала его. Она заявила, что речь экс-депутата не относится к делу. Резник возразил - его слова касаются судебного процесса. Экс-депутат ещё раз напомнил, что считает своё дело политическим.

- Это сделано для того, чтобы я был здесь, а не в зале Законодательного собрания, где должны звучать голоса против..., - начал объяснять Резник.

Договорить он снова не смог из-за того, что его перервала судья. Бывший парламентарий попытался высказать свою позицию о "специальной военной операции" России на Украине, но судья Сергеева ему этого сделать не дала.

Напомним, Резник был депутатом ЗакСа шестого созыва. Он неоднократно с парламентской трибуны критиковал действующую власть. В новый состав парламента он выдвинуться не смог из-за ареста и запрета на встречи с нотариусом. Резника задержали на следующий день после объявления выборов.

София Саттарова