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Новости 14:40

ЗакС снимет с учета законопроект Макарова о стройплощадке "Бронки групп"

фото ЗакС политика ЗакС снимет с учета законопроект Макарова о стройплощадке "Бронки групп"

Законодательное собрание Петербурга на заседании 16 марта в первом чтении решило снять несколько десятков проектов законов и постановлений со своего регистрационного учета. Это было сделано "с целью оптимизации", объяснил в пояснительной записке председатель комитета по законодательству ЗакСа Всеволод Беликов.

Среди документов, которые снимут с рассмотрения, - законопроект бывшего спикера ЗакСа Вячеслава Макарова о наделении защитным статусом участка, расположенного у дома 23А по улице Большая Разночинная. Его приняли за основу 16 октября 2019 года. На тот момент на данной территории готовился начать возведение клубного дома Family Loft холдинг "Бронка групп".

Макаров обещал местным жителям отнести участок в перечень зон зеленых насаждений общего пользования и не допустить стройки. 

"И пусть они попробуют с нами посудиться. Вносим все это в ЗНОП, и пусть они мучаются всю жизнь здесь", - утверждает единоросс.

В "Бронка групп" утверждали, что реализуют свой проект без нарушений и при всей необходимой документации.

Всего с регистрации ЗакС готовится снять 137 документов.

Сергей Еремеев


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