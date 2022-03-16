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Новости 15:20

Роскомнадзор заблокировал более 30 ресурсов за день

фото ЗакС политика Роскомнадзор заблокировал более 30 ресурсов за день

Роскомнадзор заблокировал 16 марта сайты "Новых Известий", израильского "Девятого канала", британского издания Bellingcat*, белорусского "Еврорадио" и эстонской газеты Postimees, сообщил "Интерфакс". Всего в среду был ограничен доступ более чем к 30 ресурсам.

Как следует из данных сервиса РКН по проверке блокировки страниц и сайтов, основанием для блокировок послужило требование Генпрокуратуры от 24 февраля. Сегодня же был заблокирован сайт издания "Кавказский узел"**, чьи сотрудники уже успели заявить о намерении продолжать работу.

Накануне депутат Александр Хинштейн сообщил о блокировке Роскомнадзором около 20 популярных VPN-сервисов. По словам парламентария, останавливаться на достигнутом ведомство не планирует и будет дальше ограничивать доступ к подобным сайтам в России.

*Bellingcat внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента

**"Кавказский узел" внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента


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