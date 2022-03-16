Беглов выразил соболезнования в связи с гибелью прапорщика из Ленобласти во время спецоперации

Губернатор Петербурга Александр Беглов 16 марта выразил соболезнования в связи со смертью жителя Всеволожского района Ленинградской области, прапорщика Юрия Савенкова, погибшего в ходе специальной военной операции, говорится на сайте Смольного.

"Мужественный человек, настоящий воин, он сражался за право жителей Донбасса на мирную жизнь, защищал национальную безопасность России. Юрий Алексеевич проявил героизм, до конца был верен воинскому долгу и присяге. За подвиг он награжден орденом Мужества", - приводит слова Беглова пресс-служба Смольного.

В понедельник, 14 марта, администрация Ленинградской области сообщила, что в ходе спецоперации на Украине погибли три жителя региона: капитан Андрей Портусь, рядовой Матвей Вахитов и прапорщик Юрий Савенков.

Ранее в Пушкинском районе Петербурга простились с 25-летним ефрейтором Сергеем Абрамчиком, погибшим 24 февраля.