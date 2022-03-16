Глава Минтруда заявил о планах сохранить трудовые коллективы

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил 16 марта, что видит задачей ведомства в условиях санкций сохранение трудовых коллективов. Также он анонсировал меры по помощи россиянам с трудоустройством.

"Приостановка деятельности не отменяет обязательств перед работниками", — привело РИА "Новости" слова Котякова. Глава Минтруда уточнил, что компании должны заранее предупреждать о планах по сокращению персонала. При этом сотрудник может уволиться и ранее, "но это не освобождает от выплат ему средств за два месяца и полного расчета".

"В целом задача стоит сохранить трудовые коллективы — часть мер уже принята, часть находится в обсуждении", — резюмировал министр. По его словам, свои программы разрабатываются в российских регионах.

После начала "специальной военной операции" на территории Украины ряд зарубежных компаний заявили о приостановке деятельности в России. Из тех, что решили остаться в стране, некоторые заявили о сворачивании инвестиций, в том числе в маркетинг и развитие. В то же время накануне стало известно, что французские компании, такие как "Ашан" и "Леруа Мерлен" не планируют покидать российский рынок.

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