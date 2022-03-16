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Новости 17:35

Путин анонсировал увеличение соцвыплат

фото ЗакС политика Путин анонсировал увеличение соцвыплат

Президент Владимир Путин пообещал 16 марта "в ближайшее время" увеличить социальные выплаты россиянам. Заявление прозвучало в ходе совещания, посвященного социально-экономической поддержке регионов.

"Понимаю, что серьезно бьет по доходам людей рост цен, поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии, повысим минимальный размер оплаты труда и величину прожиточного минимума, а также увеличим зарплаты в бюджетной сфере", — цитирует слова президента РИА "Новости".

Помимо этого, Путин подписал указ "О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации". Согласно тексту документа, главам регионов приказано "принять исчерпывающие меры по обеспечению социально-экономической стабильности", в том числе путем оказания дополнительной адресной поддержки различным категориям россиян и проведения единовременных выплат гражданам. Также руководство субъектов должно будет заниматься "устранением повышенного спроса" на некоторые категории товаров, проводить мониторинг розничных цен и поддерживать занятость.

Кроме того, глава государства призвал дать больше свободы регионам, в том числе упростить порядок их взаимодействия с федеральными органами власти, позволить им более свободное обращение с ресурсами, а также обеспечить возможность для запуска новых строек и программ.

Ранее в ходе того же совещания Путин раскритиковал Запад и объявил, что тот пытается расколоть российское общество с помощью "пятой колонны".


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