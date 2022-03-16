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Новости 19:33

Турчак потребовал уволить Дворковича за высказывания о спецоперации на Украине

фото ЗакС политика Турчак потребовал уволить Дворковича за высказывания о спецоперации на Украине

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак счел "хамским и шовинистическим выпадом" решение об отстранении шахматной сборной России от соревнований под эгидой ФИДЕ. Свой гнев единоросс направил на главу Международной шахматной федерации Аркадия Дворковича, потребовав 16 марта снять последнего с занимаемого им поста главы Фонда "Сколково".

В своем Telegram-канале Турчак  припомнил Дворковичу и сказанные накануне слова о "специальной военной операции" на Украине, а также решение о переносе Всемирной шахматной олимпиады, которая должна состояться летом, из Москвы в индийский Ченнай.

"Это ничто иное как то самое национал-предательство, то самое поведение пятой колонны, о которых сегодня говорил Президент", — заявил Турчак и добавил, что "самоочищение нашего общества нужно начинать, в том числе, с Фонда "Сколково", который возглавляет Дворкович".

Ранее Владимир Путин объявил, что Запад пытается воздействовать на российское общество при помощи "пятой колонны".

Фото: pixabay


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