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Смольный собрался сносить ларьки, невзирая на объявленный ранее мораторий

фото ЗакС политика Смольный собрался сносить ларьки, невзирая на объявленный ранее мораторий

Петербургские предприниматели пожаловались губернатору Александру Беглову на уведомления о сносе принадлежащих им торговых объектов. О подобных извещениях поведала региональная общественная организация "Содействие малому бизнесу". Письмо общественников было составлено 16 марта — то есть уже после того, как Смольный пообещал ввести мораторий на демонтаж ларьков сроком до 1 января 2023 года.

"Сегодня массово Комитет по контролю за имуществом <...> стал рассылать уведомления о сносе объектов НТО в ближайшие 2 дня, хотя эти объекты полностью подходят под критерии моратория, исполняют свои обязательства по аренде перед городом", — говорится в обращении предпринимателей Беглову.

По словам бизнесменов, в комитете им заявили, что "ни о каком моратории не слышали, никаких распоряжений не получали". Сообщения о моратории чиновники якобы объявили "вбросом СМИ" и заверили владельцев ларьков, что "сносы будут идти, как и раньше".

Авторы письма напомнили градоначальнику, что и он сам, и федеральный центр "неоднократно говорили о необходимости сохранения каждого предпринимателя". "Для нас стало шоком поведение исполнительных органов власти в лице ККИ, которые, пользуясь формальностью, а именно что нет официально подписанного документа, стараются в этот технический промежуток уничтожить как можно больше объектов НТО", — резюмировали они.

Как заявили "Деловому Петербургу" в ККИ, они работают "в обычном режиме, никакого постановления о моратории на данный момент не подписано". "Если такое постановление выйдет, то мы будем действовать в соответствии с его требованиями", — заверили чиновники.

О планах Смольного ввести мораторий на снос ларьков стало известно 11 марта. Подобную меру городское правительство презентовало в числе прочих, направленных на поддержку городского бизнеса.


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