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Новости 11:53

Baza: Одна из первых фигуранток дел о фейках про армию — пенсионерка, ведущая свой Telegram-канал

фото ЗакС политика Baza: Одна из первых фигуранток дел о фейках про армию — пенсионерка, ведущая свой Telegram-канал

В числе первых трёх фигурантов уголовных дел о фейках про Российскую армию оказалась 63-летняя жительница закрытого города Северск Томской области Марина Новикова, информирует Baza. 63-летняя женщина предстанет перед судом по ст. 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ") за посты в своём Telegram-канале со 170 подписчиками.

Следственный комитет решил завести дело на пенсионерку после получения соответствующих материалов от ФСБ. По версии силовиков, Новикова публиковала в своём Telegram-канале "Правда города Северска" фейки об армии.

Дело в отношении пенсионерки возбуждено по ч. 1 ст. 207.3 УК - она предполагает штраф до 1,5 млн рублей или до 3 лет колонии.

СК отчитался о возбуждении трёх уголовных дел о фейках днём ранее, 16 марта. Одной из участниц разбирательств является популярный блогер Вероника Белоцерковская.


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