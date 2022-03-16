В России завели первые уголовные дела о фейках про армию

Следственный комитет отчитался 16 марта о возбуждении первых уголовных дел по новой статье о распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных cил РФ (ст. 207.3 УК РФ). Как сообщило ведомство, дела заведены против блогера и основателя издания "Собака.ру" Вероники Белоцерковской, а также против двух жителей Томской области.

По данным СК, в марте 2022 года Белоцерковская опубликовала в Instagram несколько постов, где "под видом достоверных сообщений" содержались сведения о "специальной военной операции" на Украине, которые ведомство сочло "заведомо ложными". "Таким образом, своими публикациями она дискредитировала органы государственной власти и Вооруженные силы Российской Федерации", — посчитали следователи и завели уголовное дело по статье о распространении фейков о Вооруженных силах, совершенном по мотивам политической вражды (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

По имеющейся у Следкома информации, в настоящее время Белоцерковская находится за границей. В связи с этим ведомство намерено объявить ее в международный розыск.

Кроме того, в Томской области заведены уголовные дела против жительницы ЗАТО Северск и жителя Томска. По данным следователей, подозреваемые разместили в интернете фейки о действиях российской армии на Украине и о потерях среди российских военнослужащих. По ходатайству следователя суд назначил обоим запрет определенных действий. У подозреваемых прошли обыски, сейчас допрашиваются свидетели и выполняются иные следственные действия.

Закон об ответственности за фейки о Вооруженных силах является новой нормой. Президент Владимир Путин подписал его 4 марта, чем спровоцировал уход из России некоторых зарубежных СМИ, опасающихся за своих сотрудников. Максимальное наказание по этому закону составляет лишение свободы на 15 лет.