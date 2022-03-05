Bloomberg и CNN заявили о приостановке работы в России

Новостное агентство Bloomberg распространило ночью 5 марта сообщение о приостановке работы своих журналистов на территории России. Причиной такого решения стало подписание президентом Владимиром Путиным закона о наказании за фейки о Вооруженных силах.

"Мы с большим сожалением решили временно приостановить сбор новостей внутри России, — сообщил главный редактор Bloomberg Джон Миклетвейт. — Изменение Уголовного кодекса, которое, кажется, призвано превратить любого независимого репортера в преступника, делает невозможным сохранение какого-либо подобия нормальной журналистики внутри страны".

Одновременно о прекращении вещания из России заявила американская телекомпания CNN. "Си-эн-эн прекратит вещание в России, продолжит оценивать ситуацию и будет определять дальнейшие шаги по мере ее развития", — цитирует сообщение канала ТАСС.

Названные СМИ стали не первыми, на ком сказался закон об ответственности за фейки об армии. Минувшим вечером Би-би-си сообщила о приостановке работы в России. В свою очередь, "Новая газета" уведомила читателей об удалении материалов, касающихся спецоперации на Украине, а The Bell известил об отказе освещать события в соседней стране.

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