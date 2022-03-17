ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 15:19

Песков прокомментировал слова Путина о нацпредателях

фото ЗакС политика Песков прокомментировал слова Путина о нацпредателях

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков взялся 17 марта объяснить слова своего начальника о "самоочищении" России и "нацпредателях". Накануне Владимир Путин сообщил о существовании в стране "пятой колонны", с помощью которой Запад якобы рассчитывает расколоть общество.

Как заявил Песков, в подобные нынешним "нелегкие времена" и в подобной "эмоционально экзальтированной" ситуации "как раз очень много людей показывают свою сущность".

"И очень многие люди показывают себя, по-русски говоря, предателями, — продолжил рассуждать Песков. — Они сами исчезают из нашей жизни, кто-то уходит со своих должностей, кто-то уходит из активной служебной жизни, кто-то покидает страну и переезжает в другие государства. Так это очищение и происходит".

В среду Путин раскритиковал страны Запада и обвинил их в планах "нарушить территориальную целостность, расчленить" Россию. При этом он указал на существование в стране "нацпредателей" и выразил уверенность, что россияне с легкостью отличат их от патриотов. "Я не осуждаю тех, у кого вилла в Майами, кто любит фуа-гра, но есть те, кто хочет быть в "высшей касте", сидеть на Западе, однако их лишь используют", — заявил президент на совещании, посвященном мерам социально-экономической поддержки регионов.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости17 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама