Песков прокомментировал слова Путина о нацпредателях

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков взялся 17 марта объяснить слова своего начальника о "самоочищении" России и "нацпредателях". Накануне Владимир Путин сообщил о существовании в стране "пятой колонны", с помощью которой Запад якобы рассчитывает расколоть общество.

Как заявил Песков, в подобные нынешним "нелегкие времена" и в подобной "эмоционально экзальтированной" ситуации "как раз очень много людей показывают свою сущность".

"И очень многие люди показывают себя, по-русски говоря, предателями, — продолжил рассуждать Песков. — Они сами исчезают из нашей жизни, кто-то уходит со своих должностей, кто-то уходит из активной служебной жизни, кто-то покидает страну и переезжает в другие государства. Так это очищение и происходит".

В среду Путин раскритиковал страны Запада и обвинил их в планах "нарушить территориальную целостность, расчленить" Россию. При этом он указал на существование в стране "нацпредателей" и выразил уверенность, что россияне с легкостью отличат их от патриотов. "Я не осуждаю тех, у кого вилла в Майами, кто любит фуа-гра, но есть те, кто хочет быть в "высшей касте", сидеть на Западе, однако их лишь используют", — заявил президент на совещании, посвященном мерам социально-экономической поддержки регионов.