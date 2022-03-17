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Новости 16:01

Минобороны пообещало передать Ленобласти два военных городка в Выборге

фото ЗакС политика Минобороны пообещало передать Ленобласти два военных городка в Выборге

Министерство обороны выразило готовность передать в собственность Ленинградской области два из трех военных городков в исторической черте Выборга, сообщила 17 марта пресс-служба региональной администрации. Как уточняется, сейчас здания пребывают в аварийном состоянии.

Как сообщается, после реставрации в зданиях "появится школа, филиал областного центра "Авангард"". Кроме того, на прежне месте останется музей Карельского перешейка, расположенный на территории одного из военных городков в Выборге.

Ранее власти Ленобласти утвердили проект планировки территории, на которой должна будет расположиться станция метро "Кудрово".

Фото: pixabay


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