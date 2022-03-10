В Ленобласти объявили о готовности начать строить станцию метро "Кудрово"

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утвердил проект планировки территории, на которой должна будет появиться долгожданная станция метро "Кудрово", призванная обслуживать жителей двух регионов. Станцию соорудят на базе электродепо "Правобережное", сообщает пресс-служба областного правительства. Согласно проекту, площадь территории строительства составит 608 тысяч кв. метров. Мощности будущего депо позволят принимать 48 пар поездов каждый час.

Напомним, что станцию с двумя выходами из нее хотят расположить рядом с Мурманским шоссе, неподалеку от ТРК "Мега Дыбенко", на работу которого серьезно повлияли последние западные санкции.

Ранее петербургский губернатор Александр Беглов объявил, что строительство депо и станции сможет начаться в 2023 году.