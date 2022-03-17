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Новости 16:31

Международный союз биатлонистов приступил к отстранению России и Белоруссии

фото ЗакС политика Международный союз биатлонистов приступил к отстранению России и Белоруссии

Исполнительный совет Международного союза биатлонистов (IBU) 17 марта постановил приступить к отстранению российской и белорусской федераций, говорится на сайте организации. Причиной такого решения названа ситуация на Украине.

"Исполком IBU согласился на дополнительные шаги на том основании, что национальные федерации России и Белоруссии как представители своих стран не выполнили свои гуманитарные обязательства в духе Конституции IBU", — цитирует заявление исполкома "Интерфакс".

Как сообщается, отстранение будет регулярно пересматриваться вплоть до конгресса в сентябре 2022 года и будет зависеть "от будущего развития ситуации и поведения отстраненных федераций". Российская и белорусская федерации получили извещения накануне, у них имеется неделя на ответ. После этого IBU примет окончательное решение об отстранении.

Кроме того, в заявлении организации говорится о планах передать 250 тысяч евро в качестве помощи украинским биатлонистам. Также им помогут с  организацией тренировочных лагерей и оборудованием.

В начале марта IBU отстранил российских и белорусских биатлонистов от международных соревнований.

Фото: pixabay


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