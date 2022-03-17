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Новости 16:46

Минтруд пообещал платить за участие в общественных работах один МРОТ

фото ЗакС политика Минтруд пообещал платить за участие в общественных работах один МРОТ

Глава Минтруда Антон Котяков заявил 17 марта о возможности для безработных россиян участвовать в оплачиваемых общественных работах. В этом случае, по словам министра, они будут получать дополнительную оплату в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ).

"[Участие в общественных работах] позволит гражданину помимо того пособия по безработице, которое ему будет выплачиваться в центрах занятости, получать дополнительный доход в виде одного МРОТ в месяц на тех работах, на которые он будет направлен", — цитирует Котякова РИА "Новости".

По словам министра, в настоящее время центры занятости переведены в проактивный режим. Это означает, что граждане, находящиеся под угрозой лишения работы, смогут обратиться в такие центры за услугами. В частности, они смогут пройти переобучение, если возникнет такая необходимость.

Сейчас на портале "Работа в России" доступно 1,6 миллиона вакансий, отчитался Котяков.

Ранее глава Минтруда назвал задачей ведомства сохранение рабочих коллективов.

Фото: pixabay


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