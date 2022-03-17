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Новости 17:10

Посещаемость кинотеатров в Петербурге сократилась на две трети из-за санкций

фото ЗакС политика Посещаемость кинотеатров в Петербурге сократилась на две трети из-за санкций

Петербургские кинотеатры лишились приблизительно 70 % зрителей с начала весны, сообщил 17 марта 78.ru со ссылкой на представителя Ассоциации владельцев кинотеатров в Петербурге Виктора Рудмана. Эксперт связал падение посещаемости с санкциями из-за "специальной военной операции" на Украине.

По словам Рудмана, с 1 марта посещаемость городских кинозалов сократилась на 60-70 %. Он уточнил, что сейчас на больших экранах представлено мало новинок, а из оставшихся кинолент "хоть что-то собирают" "Анчартед", "Смерть на Ниле" и "Непослушник".

"У российского зрителя отсутствие интереса к нашему кино", — заявил Рудман и указал на необходимость работать над качеством контента. По его оценке, импортозамещение в киноотрасли "наступит очень нескоро". В итоге сети подумывают о сокращении персонала или о приостановке работы, сообщил представитель ассоциации. Продержаться более двух-трех месяцев не получится даже у крупных сетей, добавил он.

В начале марта кинотеатры обратились к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой о поддержке из-за отказа западных компаний демонстрировать фильмы в России.

Фото: pixabay


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