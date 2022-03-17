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Новости 19:04

Пиотровский заявил о переносе даты открытия городского книжного в доме Зингера

фото ЗакС политика Пиотровский заявил о переносе даты открытия городского книжного в доме Зингера

Вице-губернатор Борис Пиотровский поведал о переносе даты открытия книжного магазина, принадлежащего Смольному, в стенах дома Зингера. Сообщение об этом появилось 17 марта в Telegram-канале чиновника.

Вице-губернатор сослался на решение апелляционного суда, который 14 марта оставил в силе расторжение арендного договора между ООО "Книжный магазин № 1", владеющим магазином "Санкт-Петербургский Дом книги", и предоставившим помещения ЗАО "Зингер" (принадлежит "Альфа-банку"). Как сообщалось ранее, в освободившихся стенах заработает АО "ТФ Санкт-Петербургский дом книги", которое принадлежит Смольному.

"Мы ждем скорейшего завершения всех бюрократических и процессуальных процедур со стороны "Альфа-банка", чтобы, наконец, начать работу по возвращению городского книжного на свое законное место", — сообщил Пиотровский. По его словам, работы могут начаться уже на следующей неделе.

Само открытие магазина состоится в июне, проинформировал вице-губернатор. "Торжественная церемония станет частью долгожданных праздничных мероприятий к юбилею Петра", — пообещал он.

Напомним, осенью 2021 года суд признал недействительным арендный договор между  ООО "Книжный магазин № 1" и ЗАО "Зингер" по требованию последнего. Компания утверждала, что получает арендную плату ниже рыночной и потому теряет в прибыли. КМ № 1 подал апелляцию, но проиграл.

Фото: Дом Книги/ «ВКонтакте»


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