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Новости 20:15

Макеев стал полноценным главой комитета государственного финконтроля Петербурга

фото ЗакС политика Макеев стал полноценным главой комитета государственного финконтроля Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов 17 марта назначил Сергея Макеева председателем комитета государственного финансового контроля, сообщили в Смольном.

В начале июня 2021 года пост главы комитета освободил Александр Жуков, руководивший этим органом 7,5 лет. Его место в должности врио председателя занял Макеев, до того бывший заместителем председателя комитета финансов.

Макеев трудится в органах исполнительной власти Петербурга с начала 1990-х годов. Сначала – в комитете по молодежной политике, затем в комитете по делам семьи, материнства и детства. С 1998 года он работал сотрудником, а с 2002-го зампредом Комфина.


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