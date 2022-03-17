Макеев стал полноценным главой комитета государственного финконтроля Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов 17 марта назначил Сергея Макеева председателем комитета государственного финансового контроля, сообщили в Смольном.

В начале июня 2021 года пост главы комитета освободил Александр Жуков, руководивший этим органом 7,5 лет. Его место в должности врио председателя занял Макеев, до того бывший заместителем председателя комитета финансов.

Макеев трудится в органах исполнительной власти Петербурга с начала 1990-х годов. Сначала – в комитете по молодежной политике, затем в комитете по делам семьи, материнства и детства. С 1998 года он работал сотрудником, а с 2002-го зампредом Комфина.