ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о введении госмонополии на сахар

Депутаты от ЛДПР внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о введении госмонополии на производство и оборот сахара в России. Согласно опубликованному документу, авторы рассчитывают, что норма заработает с 1 июня 2022 года.

Законопроект предусматривает, что производство и оборот сахара с начала лета должны осуществляться исключительно организациями, заключившими соответствующий договор с государством. "Организация, с которой государство намерено заключить договор, должна иметь соответствующую лицензию на производство продукции", — уточняют законотворцы.

Как полагают авторы, принятие проекта позволит "упорядочить процесс использования сахара при производстве продукции", устранить вредные последствия потребления сахара из некачественного сырья "и, самое главное, обеспечить наполнение государственного бюджета быстрыми и гарантированными доходами, что, в свою очередь, сократит зависимость бюджета России от нефтегазовых доходов".

Как рассказал РИА "Новости" один из соавторов, депутат Алексей Диденко, в будущем возможно установление госмонополии и на другие товары. "В первую очередь на продукцию, содержащую алкоголь, на сахар, на табак", — перечислил парламентарий.

Ранее Генпрокуратура объявила о планах проверить сообщения, касающиеся подорожания сахара в российских магазинах.

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