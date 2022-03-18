В Пскове — массовые обыски: силовики пришли к Шлосбергу, Прокопьевой, Камалягину*

Начиная с раннего утра пятницы, 18 марта, в Пскове идут массовые обыски у журналистов, активистов и оппозиционеров, информирует у себя в телеграм-канале глава "Агоры" Павел Чиков. Мероприятия проводятся в рамках уголовного дела о клевете на губернатора региона Михаила Ведерникова.

Чиков уточняет, что обыски идут без предварительных судебных решений.

В числе прочих оперативные мероприятия проходят дома у политика Льва Шлосберга, журналистки Светланы Прокопьевой и главного редактора "Псковской губернии" Дениса Камалягина*. Всего полиция пришла по не менее чем 7 адресам.

"ОВД-Инфо"** сообщает также об обысках у местных членов "Яблока" Екатерины Новиковой, Николая Кузьмина и его родителей.

"Мы думаем, что так губернатор Ведерников сводит счёты с командой псковского "Яблока". Цель обысков — максимально полное изъятие компьютерной техники и телефонов, то есть принесение материального ущерба команде и личное устрашение", — высказал свою позицию в разговоре с телеграм-каналом "Можем объяснить" член партии Игорь Яковлев.

Он уточнил также, что, несмотря на преследование оппозиции в России, Шлосберг принял решение остаться в стране.

Уголовное дело о клевете (ст. 128.1 УК РФ) было возбуждено из-за поста с критикой Ведерникова, оставленного в одном из телеграм-каналов.

"Псковское "Яблоко" не имеет никакого отношения к упомянутому в постановлении о производстве обыска телеграм-каналу. Уголовное дело носит все признаки прямого политического заказа", — уверен сам Шлосберг.

Напомним, что днём ранее, 17 марта, серия обысков прошла у активистов в Казани: оперативные мероприятия проводились в рамках дела о склонении к массовым беспорядкам.

*Денис Камалягин внесён Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

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