ЕР готовит закон об уголовной ответственности за фейки о госорганах РФ, "действующих за рубежом"

Представители фракции "Единая Россия" Государственной думы РФ разработали проект законотворческой инициативы, вводящей административную и уголовную ответственность за распространение недостоверной информации о российских госорганах, действующих за рубежом.

Трудятся над инициативой депутаты Александр Хинштейн, Андрей Турчак, Ирина Панькина, Василий Пискарев и Андрей Клишас.

"Мы предлагаем привлекать к ответственности за фейки не только об армии, но и о любых государственных органах, действующих за рубежом в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержания международного мира и безопасности. То же касается и публичной дискредитации госорганов, а точнее — исполнения ими указанных полномочий за пределами страны", – поведал о законопроекте Хинштейн у себя в телеграм-канале.

Предлагаемые коррективы будут касаться также Росгвардии, МЧС, посольств России, Россотрудничества и других ведомств.

Хинштейн уточнил, что Госдума может рассмотреть данные поправки уже на следующей неделе.

Напомним, в начале марта в РФ появился закон об уголовной ответственности за распространение фейков о "спецоперации" и дискредитации российской армии, предполагающий до 15 лет колонии. 16 марта были возбуждены первые такие дела.

Как сообщает парламентарий, поправки могут быть рассмотрены Госдумой уже на следующей неделе.