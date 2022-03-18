В Петербурге задержали новгородца, опубликовавшего фото Бандеры на сайте "Бессмертного полка"

Петербургские правоохранители задержали жителя Новгородской области, разместившего на сайте "Бессмертного полка" фотографию Степана Бандеры, информирует пресс-служба главка.

В отношении 24-летнего новгородца возбудили уголовное дело об оправдании нацизма.

Во время обыска у молодого человека изъяли смартфон, два аэрозольных пистолета и коробку с двумя патронами.

Отметим, что в последние годы аналогичные уголовные дела в России стали возбуждать регулярно. В прошлом году для фигурантов они заканчивались, как правило, либо штрафом, либо условным сроком.