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Новости 10:58

Силовики пришли с обыском в псковский офис "Яблока"

фото ЗакС политика Силовики пришли с обыском в псковский офис "Яблока"

Представители правоохранительных органов проводят обыск в офисе "Яблока" в Пскове, информирует партия у себя в телеграм-канале.

Некоторое время назад там уже проводились оперативные мероприятия, в результате которых были изъяты 10 компьютеров.

Ранее в пятницу, 18 марта, силовики пришли с обысками к псковским активистам, журналистам и политикам. Сообщалось о визите полиции ко Льву Шлосбергу, Светлане Прокопьевой и Денису Камалягину*.

Мероприятия проводятся в рамках уголовного дела о клевете на губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, которое было возбуждено после появления некоего порочащего честь управленца сообщения в анонимном телеграм-канале.

*Денис Камалягин внесён Минюстом в реестр СМИ-иноагентов


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