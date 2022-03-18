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Новости 11:38

Беглов: На смену уходящим западным компаниям придут инвесторы из Узбекистана, Казахстана, Индии

фото ЗакС политика Беглов: На смену уходящим западным компаниям придут инвесторы из Узбекистана, Казахстана, Индии

Петербургский градоначальник Александр Беглов сообщил, что на смену уходящим с рынка западным компаниям придут инвесторы из Казахстана, Узбекистана, Индии и арабских стран. Об этом он заявил, выступая с эфире телеканала "78" с рассказом о мерах, принимаемых властями для недопущения экономического кризиса.

Введённые Западом экономические ограничения Беглов нарёк "формой блокады". При этом губернатор уверен, что многие иностранные компании не смогут долго просуществовать без российского рынка и попробуют вернуться, но "ниши уже будут заняты".

"Уже есть предложения, рынок есть рынок, и предложений очень много. Мы их рассматриваем в рабочем порядке, но пока нет окончательных решений, мы, естественно, просто это держим в своих планах", — поделился Беглов.

Ранее, говоря об экономике Петербурга, городской глава по-путински заявил, что у местных властей "нет времени на раскачку", поэтому все меры принимаются оперативно. Он также пообещал оказать поддержку работникам ушедших с рынка компаний.


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