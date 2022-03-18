Зрителям "патриотического мероприятия" в Лужниках запрещено приходить с флагами Украины, США и ЛГБТ

На "патриотическое мероприятие" на московском стадионе Лужники, которое должен пройти в пятницу, 18 марта, запрещается приносить флаги Украины, США, НАТО, ЛГБТ, Евросоюза, а также флаги российской и белорусской оппозиции, сообщает Baza.

Зрителям разрешается иметь при себе только провластную символику с Z-элементами.

Памятку с запрещенной атрибутикой выдали столичным силовикам в преддверии митинга-концерта "Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президентa!".

Ранее сотрудникам "Роснефти" пообещали отгул за участие в обозначенном мероприятии.

Обычно на протяжении последних 8 лет 18 марта в спорткомплексе проходит провластный митинг-концерт "Крымская весна".