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Новости 12:04

Зрителям "патриотического мероприятия" в Лужниках запрещено приходить с флагами Украины, США и ЛГБТ

фото ЗакС политика Зрителям "патриотического мероприятия" в Лужниках запрещено приходить с флагами Украины, США и ЛГБТ

На "патриотическое мероприятие" на московском стадионе Лужники, которое должен пройти в пятницу, 18 марта, запрещается приносить флаги Украины, США, НАТО, ЛГБТ, Евросоюза, а также флаги российской и белорусской оппозиции, сообщает Baza.

Зрителям разрешается иметь при себе только провластную символику с Z-элементами. 

Памятку с запрещенной атрибутикой выдали столичным силовикам в преддверии митинга-концерта "Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президентa!".

Ранее сотрудникам "Роснефти" пообещали отгул за участие в обозначенном мероприятии.

Обычно на протяжении последних 8 лет 18 марта в спорткомплексе проходит провластный митинг-концерт "Крымская весна".


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