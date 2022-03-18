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Новости 13:13

Беглов: Кризис в первую очередь  - в голове

фото ЗакС политика Беглов: Кризис в первую очередь  - в голове

Губернатор Александр Беглов заверил петербуржцев, что в городе нет проблем с запасами продовольствия. В эфире телеканала "Санкт-Петербург" он заявил, что следит за запасами еды на своем электронном табло в Смольном.

"Продовольствия вполне достаточно. Мы его контролируем. У нас есть система мониторинга. Что касается лекарственных препаратов, что касается продовольствия, я каждый день вижу на своем электронном табло все запасы. Если какие-то возникают проблемы, то я реагирую на это. Но я еще ни разу не обращался по поводу продовольствия и лекарственных препаратов в федеральный центр", - сказал Беглов.

Отвечая на вопрос о кризисе, глава города успокоил горожан и сказал, что накопленный опыт позволит справиться с проблемами.

"Кризис прежде всего - в голове, конечно. Но, знаете, с нашей практикой, с нашим опытом ленинградским-петербургским мы всегда найдем решение той или иной проблемы",  - заявил губернатор.

Беглов считает, что действующие ограничения приведут не к самому тяжелому положению России в ее новейшей истории.

 "Были еще худшие времена. Вспомните девяностые годы, когда вся промышленность лежала на боку. Выжили. Не просто выжили, а создали мощное государство. Мы получили опыт работы в сложных ситуациях. Мы это умеем, потому что мы россияне... Быстрой победы над Россией невозможно", - добавил губернатор.

При этом губернатор не стал скрывать, что считает экономическую политику Запада в отношении России преступлением.

"Это не санкции. Это противоправные действия в отношении нашей страны, которые не поддаются никакому международному праву.  Это преступление против нашей страны, против нашего народа", - заявил Беглов

Отметим, губернатор дал интервью принадлежащему Смольному телеканалу "Санкт-Петербург" в рамках 10-часового телемарафона, приуроченного к годовщине присоединения Крыма.


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