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Новости 15:09

Матвиенко призвала россиян не скупать сахар и гречку

фото ЗакС политика Матвиенко призвала россиян не скупать сахар и гречку

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 18 марта призвала  россиян не скупать в панике гречку и сахар. Согласно ее уверениям, запасов сахара и круп у России хватает, а в скупленной гречке заводятся жучки.

"Сейчас ответственность каждого: как нашего общества, так и наших граждан - понимание того, что не надо скупать гречку. Не надо. Заведутся там жучки. Еще не до конца израсходовали гречку, которую в ковид закупили, когда началась паника... Не надо столько сахара, в таком количестве сахар никто не употребляет", — привело слова Матвиенко РИА Новости.

Также спикер Совфеда заявила, что россиянам следует "спокойно работать и не поддаваться паническим настроениям".

Накануне стало известно о том, что группа депутатов от ЛДПР внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о госмонополии на сахар. Необходимость новой нормы один из соавторов объяснил среди прочего необходимостью пополнять госбюджет доходами для сокращения зависимости бюджета России от нефтегазовых доходов.


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