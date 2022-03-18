В Петербурге начался концерт в честь годовщины присоединения Крыма

Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский 18 марта выступили с приветственной речью в СК "Юбилейный". Первые лица города поздравили гостей с годовщиной присоединения Крыма.

— Восемь лет назад президент принял историческое решение. Крым вернулся в Россию. Но в Донбассе нацисты развязали войну. Восемь лет гибнут дети, старики, женщины. Бомбят города и села. Гибнет мирное население, но Запад молчит. Молчит о трагедии в Донбассе. Молчит о трагедии в Одессе. Молчит о геноциде, который совершают наследники тех, кто сжёг Хатынь, - сказал Беглов.

Бельский также высказался в поддержку признания Донецкой и Луганской народных республик.

- Мы много посещали Крым, ездили туда, помогали. Так же, как сейчас происходит с Донецкой и Луганской народными республиками. <...> Там живет наш народ, наш русский народ. Там живут славяне, которых мы будем защищать до последней капли крови. С праздником, дорогие друзья! Здоровья, счастья, благополучия, процветания нашей великой стране! - произнес спикер ЗакСа.

После приветственной речи в зале заиграл гимн России. Все присутствующие поднялись. Беглов и Бельский начали подпевать, периодически посматривая на экран со словами.

Собравшиеся в зале начали поднимать флажки с латинской буквой Z, которая стала символом "специальной военной операции" на Украине.









На концерте должны выступить Валерия, Зара, Марсель, а также ансамбль песни и пляски Западного военного округа.

Перед началом концерта полиция задержала нескольких журналистов, снимавших молодежь, которую активно зазывали на мероприятие через руководство петербургских вузов. К моменту публикации этой заметки сотрудников СМИ уже отпустили.

Константин Леньков