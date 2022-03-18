ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 15:57

Глава комтранса не исключил задержек с поставками запчастей для автобусов

фото ЗакС политика Глава комтранса не исключил задержек с поставками запчастей для автобусов

Наложенные на Россию санкции усложнили доставку в Россию импортных запчастей для автобусов, заявил глава комитета по транспорту Кирилл Поляков в эфире телеканала "78". По его словам, с поставками ожидаются большие задержки, а стоимость запчастей растет из-за падения курса рубля.

"Но у нас в любом случае подвижной состав, который закупается, закупается с резервом, — заверил чиновник. — Поэтому есть возможность в случае выхода из строя незапланированного того или иного вида техники подменить этот подвижной состав".

Также Поляков сообщил, что весь подвижной состав, необходимый для первого этапа транспортной реформы, уже находится в Петербурге и 1 апреля выйдет на дороги города. "Будут использоваться порядка 900 белорусских автобусов, около 250 ЛиАЗов, почти 1500 волгобасов, а также выйдут на улицы города КамАЗы", — перечислил глава комтранса. Он уточнил, что вся техника содержит в себе зарубежные комплектующие, "в основном китайские двигатели".

Напомним, с 1 апреля в Петербурге стартует транспортная реформа. Ранее депутат Заксобрания Алексей Цивилев предложил продавать билеты на транспорт в продуктовых магазинах и газетных киосках.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости18 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама