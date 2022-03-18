Глава комтранса не исключил задержек с поставками запчастей для автобусов

Наложенные на Россию санкции усложнили доставку в Россию импортных запчастей для автобусов, заявил глава комитета по транспорту Кирилл Поляков в эфире телеканала "78". По его словам, с поставками ожидаются большие задержки, а стоимость запчастей растет из-за падения курса рубля.

"Но у нас в любом случае подвижной состав, который закупается, закупается с резервом, — заверил чиновник. — Поэтому есть возможность в случае выхода из строя незапланированного того или иного вида техники подменить этот подвижной состав".

Также Поляков сообщил, что весь подвижной состав, необходимый для первого этапа транспортной реформы, уже находится в Петербурге и 1 апреля выйдет на дороги города. "Будут использоваться порядка 900 белорусских автобусов, около 250 ЛиАЗов, почти 1500 волгобасов, а также выйдут на улицы города КамАЗы", — перечислил глава комтранса. Он уточнил, что вся техника содержит в себе зарубежные комплектующие, "в основном китайские двигатели".

Напомним, с 1 апреля в Петербурге стартует транспортная реформа. Ранее депутат Заксобрания Алексей Цивилев предложил продавать билеты на транспорт в продуктовых магазинах и газетных киосках.