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Новости 14:50

Цивилев предложил продавать билеты на общественный транспорт в магазинах Петербурга

фото ЗакС политика Цивилев предложил продавать билеты на общественный транспорт в магазинах Петербурга

Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев выступил с идеей начать продавать билеты на общественный транспорт города через магазины. О предложении парламентария рассказывается в его паблике "ВКонтакте".

Единоросс полагает, что организовать точки продажи билетов на метро, автобусы, трамваи, в которых начиная с апреля будет осуществляться только безналичная оплата проезда, можно как в продуктовых магазинах, так и в газетных киосках. На данный момент проездные билеты отпускаются только в пунктах продаж "Организатора перевозок" и на станциях городской подземке.

Цивилев уточнил, что о своей инициативе поведал в письменном виде руководителю комитета по транспорту Северной столицы Кириллу Полякову.

"Очевидно, что ради разового билета на наземный общественный транспорт идти в метрополитен неудобно, тем более, что у нас есть новые (и не только) районы, где станций метро нет", — пояснил свою идею парламентарий.

Следует напомнить, что с 1 апреля в городе на Неве начинается транспортная реформа, в рамках которой Петербург постепенно будет отказывать от наличной оплаты проезда. Граждане получат возможность оплатить поездки при помощи "Подорожника", льготных электронных билетов, банковских карт или "новинки" - разового билета со штрих-кодом.


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