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Новости 16:14

Генпрокуратура заявила о фактах "необоснованного повышения цен" на товары

фото ЗакС политика Генпрокуратура заявила о фактах "необоснованного повышения цен" на товары

Генеральная прокуратура отчиталась 18 марта о результатах "системной работы" по отслеживанию цен на социально значимые товары. По сообщению надзорного ведомства, экспертная группа по выявлению и пресечению деятельности картелей получила сведения о повышении цен в розничной торговле на куриные яйца и другие продукты питания, а вместе с ними на предметы бытовой химии и средства личной гигиены.

"Отмечены факты необоснованного повышения цен со стороны отдельных участников рынка, в том числе реализуемых посредством крупнейших интернет-платформ (таких, как Ozon и др.)", — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Прокурорам регионов поручено проверить законность действий этих организаций, уточнили в ведомстве. "По выявленным нарушениям будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования для пресечения искусственного дефицита названной продукции и необоснованного завышения ее цены в целях незаконного обогащения", — говорится в опубликованном сообщении.

Ранее стало известно, что из отечественных магазинов исчезают скидки и промоакции.


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