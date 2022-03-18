Трансляцию с выступлением Путина в "Лужниках" внезапно прервали

Президент России Владимир Путин 18 марта выступил в "Лужниках" на концерте в честь годовщины присоединения Крыма. Во время трансляции на телеканалах речь президента оборвали на полуслове, включив запись выступления певца Олега Газманова.

В той части выступления, которую дали в эфир, Путин заявил о причинах референдума в Крыму в 2014 году и начала "специальной военной операции" на Украине через восемь лет.

Корреспондент "Новой газеты" сообщил, что президент спокойно закончил свое выступление и ушел со сцены.

Напомним, концерты в честь годовщины присоединения Крыма проходят по всей стране. В Петербурге его проводят в СК "Юбилейный".