Путин выступил на митинге в "Лужниках"

Президент Владимир Путин выступил 18 марта перед зрителями митинга-концерта в московских "Лужниках", посвященного восьмой годовщине присоединения Крыма к России. В своей речи он объявил, что против жителей Донбасса совершался геноцид, и обвинил украинские власти в карательных операциях против ДНР и ЛНР.

Выступление Путин начал с цитирования Конституции РФ, после чего переключился на жителей Крыма, участвовавших в референдуме о вхождении полуострова в состав России. "Поздравим прежде всего их с праздником, это их праздник. Поздравляем!" — промолвил президент.

"Крымчане и севастопольцы поступили правильно, когда поставили жесткий барьер на пути неонацистам и крайним националистам. Потому, что то, что происходило на других территориях и происходит там до сих пор, является лучшим тому подтверждением", — сообщил зрителям глава государства и обвинил украинские власти в геноциде жителей Донбасса.

По словам Путина, целью "специальной военной операции" России стало стремление "избавить людей от этих страданий, от этого геноцида". "И здесь мне приходят в голову слова из Священного Писания: нет больше любви, как если бы кто-то отдал душу свою за друзей своих", — продолжил президент. Он привел в пример солдат, которые помогают друг другу и заключил, что "такого единения у нас давно не было".

Трансляция выступления Путина на телеканалах внезапно оборвалась, так что завершение его речи смогли услышать лишь зрители в "Лужниках". Как сообщило РИА "Новости", в своем выступлении президент заверил собравшихся, что Россия реализует все намеченные планы. "Мы знаем, что надо делать дальше, как делать дальше, за счёт чего. И мы обязательно реализуем все намеченные планы", — процитировало Путина информгентство.